Công nghệ Xu hướng - Chuyển đổi số

Công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho sức bật kinh tế Việt Nam

Thành Luân
Thành Luân
06/10/2025 06:23 GMT+7

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam lần thứ ba với chủ đề "Sức bật kinh tế Việt Nam: Từ nội lực đến chuỗi giá trị toàn cầu", ông Nguyễn Trung Chính - Chủ tịch Tập đoàn công nghệ CMC đã chia sẻ nhiều quan điểm về ứng dụng công nghệ để thúc đẩy kinh tế.

"Rõ ràng, chỉ có thể thay đổi bằng cách tiếp cận mới, trong đó khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo phải trở thành động lực then chốt - giải quyết các vấn đề cốt lõi như năng suất lao động, giá trị gia tăng, cũng như gia tăng năng lực nội sinh để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu", Chủ tịch CMC khẳng định.

DOANH NGHIỆP LỚN CẦN ĐÓNG VAI ĐẦU TÀU DẪN DẮT

Ở các quốc gia như Trung Quốc hay Hàn Quốc, những doanh nghiệp lớn thường đóng vai trò đầu tàu để dẫn dắt, kéo cả các doanh nghiệp nhỏ.

Trong khi đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam còn nhiều khó khăn, nếu chỉ trông chờ vào hỗ trợ lãi suất hay các ưu đãi khác thì chưa đủ. Chúng ta cần những doanh nghiệp lớn dẫn dắt mạnh mẽ để tạo cú hích cho toàn bộ hệ sinh thái.

Công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy kinh tế số Việt Nam phát triển mạnh mẽ - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch CMC Group tại Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam (Vietnam New Economy Forum - VNEF)

Ảnh: CTV

"Bên cạnh đó, bài học từ Ấn Độ rất đáng để suy ngẫm: từ một quốc gia gia công, nay đã vươn lên trở thành cường quốc công nghệ thông tin. Như vậy, điều này có nghĩa gì? Giai đoạn gia công không hề xấu, nhưng quan trọng chúng ta phải biết chuyển đổi - từ người làm thuê trở thành người làm chủ", ông Chính chia sẻ.

Trong quá trình phát triển, giá trị gia tăng sẽ nằm ở tri thức, thương hiệu và sáng tạo. Đây lại là điều mà các doanh nghiệp Việt Nam còn thiếu, nhất là yếu tố “brand - thương hiệu sản phẩm”.

Song Chủ tịch CMC cũng cảnh báo về "cái bẫy" đo lường giá trị gia tăng trong các ngành nghề.

Ông Chính cho rằng, trong ngành dệt may, không nên tập trung sản xuất nguyên phụ liệu vì chỉ để nâng tỷ lệ hàm lượng nội địa trong chuỗi giá trị, vì hậu quả là dễ gây ô nhiễm và cũng không mang lại nhiều giá trị. Thay vào đó, doanh nghiệp Việt nên đầu tư xây dựng một thương hiệu mang tầm cỡ toàn cầu.

Tương tự khi đo lường giá trị gia tăng của ngành kinh tế số, không thể đơn thuần nhìn vào tỷ lệ nhập khẩu phần cứng cao để kết luận giá trị gia tăng của ngành còn thấp.

Việt Nam hiện thuộc Top 10 thế giới về gia công xuất khẩu phần mềm. Điều này khẳng định Việt Nam có nền tảng và tiềm lực lớn trong lĩnh vực công nghệ.

Ngoài ra, đại diện của CMC cũng tin rằng AI sẽ tạo ra giá trị gia tăng lên tới 15.700 tỉ USD cho nền kinh tế toàn cầu vào năm 2030. Con số này phản ánh tiềm năng đóng góp lớn của AI trong việc tối ưu hóa quy trình, cải thiện năng suất lao động và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu. AI cũng được kỳ vọng sẽ làm tăng năng suất lao động lên 40% vào năm 2035.

