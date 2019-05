Amazon làm gì sau sự cố sản phẩm trẻ em chứa chất độc hại?

Theo Bloomberg, là một phần trong thỏa thuận với giới chức của bang Washington (Mỹ), Amazon đồng ý trả số tiền 700.000 USD được sử dụng để tài trợ cho các nỗ lực bảo vệ môi trường. Thỏa thuận nhấn mạnh đến khó khăn mà nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất thế giới đối mặt khi phải đảm bảo được nhóm thương nhân bán sản phẩm độc lập, những người tạo ra khoảng một nửa doanh thu cho hãng, tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn.

Amazon đã liên lạc với những người mua hàng và hoàn trả số tiền hơn 200.000 USD vào đầu năm nay khi biết về cuộc điều tra. Để giải quyết vấn đề này, Amazon đã đồng ý yêu cầu các thương nhân kiểm tra các vật liệu độc hại bên trong các sản phẩm của họ,

Amazon cho biết trong một thông báo rằng “An toàn của khách hàng là ưu tiên hàng đầu của Amazon. Chúng tôi đã làm việc với các đối tác bán hàng để xác minh rằng các đồ dùng học tập và đồ trang sức trẻ em trong cửa hàng ở trạng thái an toàn và tăng cường các quy trình để xác minh sự an toàn của các sản phẩm này. Chúng tôi hoan nghênh sự hợp tác liên tục với bộ trưởng tư pháp và các cơ quan khác để thúc đẩy sự an toàn của khách hàng”.

Cả luật pháp tiểu bang và liên bang đều cấm bán hoặc phân phối các sản phẩm trẻ em có chứa chì hoặc cadimi trên mức nhất định do các rủi ro sức khỏe.