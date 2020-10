Amazon Music HD bổ sung hàng nghìn bài hát và album Ultra HD

Amazon Music HD đã có khoảng 5 triệu bài hát ở chế độ Ultra HD, với độ sâu 24 bit và tốc độ lấy mẫu lên đến 192 kHz. Bây giờ, nó sẽ thêm các album khác nhau, từ Man on the Moon: The End of Day của Kid Cudi cho đến Diana & Marvin của Diana Ross và Joanne của Lady Gaga