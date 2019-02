Amazon quyết định sản xuất thêm phim

Theo The New York Times, sau khi có một số khoản đầu tư lớn thất bại trong 1,5 năm qua, Amazon quyết định thực hiện cách tiếp cận khác trong lĩnh vực phim ảnh do bà Jennifer Salke, người đứng đầu Amazon Studios, dẫn dắt.

Hãng thương mại điện tử Mỹ muốn tập trung vào nhiều loại phim khác nhau thay vì giới hạn mình trong các bộ phim mà hãng mong đợi sẽ nhận được sự hoan nghênh từ khán giả. Một số phim sẽ đi thẳng vào dịch vụ phát trực tuyến Prime Video của hãng.

Sau quyết định bắt đầu tự phát hành phim ngoài rạp vào năm 2017, Amazon thất bại trong việc mang lại lợi nhuận từ nhiều phim, chẳng hạn như Wonder Wheel của Woody Allen. Bộ phim tốn 25 triệu USD để thực hiện, nhưng chỉ đem về 1,4 triệu USD ở Bắc Mỹ. Bà Salke xác nhận với báo Mỹ rằng Amazon không có kế hoạch phát hành thêm phim nào của Allen sau vụ Allen đệ đơn kiện Amazon vi phạm hợp đồng.

Sếp Amazon Studios chia sẻ bà dự định theo đuổi nhiều đường khác nhau trong thế giới điện ảnh, bao gồm các phim tìm kiếm giải thưởng cho đến những bộ phim phù hợp cho buổi “hẹn hò đêm quyến rũ” để phát trực tuyến. Bà dự định cho ra mắt 30 phim Amazon tự sản xuất mỗi năm với ngân sách từ vài triệu USD đến 50 triệu USD.

Amazon sẽ tiếp tục tìm kiếm rạp phim độc quyền để chiếu khoảng 10 bộ phim/năm, trong đó có phim The Aeronauts với sự tham gia của diễn viên Eddie Redmayne và Felicity Jones. Hãng cũng xem xét cung cấp độc quyền trong thời gian ngắn hơn để đưa phim lên nền tảng phát trực tuyến nhanh hơn.

Trước đây, Netflix từng gặp khó với chiến lược trên. AMC Theaters cùng Regal Cinemas từ chối chiếu Roma, bộ phim được đề cử cho giải Oscars, vì Netflix không cấp thời hạn độc quyền 90 ngày thông thường cho các rạp chiếu phim.