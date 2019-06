Amazon sa thải nhiều nhân sự của Amazon Game Studios

Theo The Verge, người phát ngôn của công ty cho biết: “Amazon Game Studios đang tổ chức lại đội ngũ để cho phép ưu tiên phát triển các dự án New World, Crucible và các dự án mới đầy bất ngờ mà chúng tôi rất hào hứng tiết lộ trong tương lai. Những động thái này là kết quả của các chu kỳ lập kế hoạch kinh doanh thường xuyên, nơi chúng tôi sắp xếp các nguồn lực để phù hợp với các ưu tiên phát triển. Chúng tôi hiện làm việc rất gần gũi với tất cả nhân viên bị ảnh hưởng do những thay đổi này nhằm hỗ trợ họ tìm kiếm vai trò mới trong Amazon. Amazon cam kết hết mình với các trò chơi và tiếp tục đầu tư mạnh vào Amazon Game Studios, Twitch, Twitch Prime, AWS, các doanh nghiệp bán lẻ và các mảng khác trong Amazon”.

Amazon cho biết các nhân viên bị ảnh hưởng có 60 ngày để tìm vị trí mới trong Amazon và trong trường hợp hết thời gian quy định mà chưa có vị trí ưng ý, họ sẽ rời Amazon với một gói đền bù thôi việc.

Amazon đã thành lập bộ phận trò chơi của hãng vào năm 2014 và giới thiệu ba trò chơi đầu tiên vài năm sau đó. Hãng cũng đã mua nhà phát triển Double Helix, thuê các chuyên gia thiết kế Kim Swift và Clint Hocking (mặc dù họ đã rời công ty vào năm 2015 và năm 2017) và bắt đầu thực hiện trò chơi trên PC. Gần đây, Amazon kết thúc phát triển trò chơi nhiều người chơi mang tên Breakaway và sắp tới có thể ra mắt một dịch vụ chơi game nền tảng đám mây.