Amazon sở hữu 1 tỉ USD cổ phần nhiều doanh nghiệp

Theo CNBC, Amazon công khai trong báo cáo hằng quý mới nhất rằng họ đang sở hữu 1 tỉ USD giá trị cổ phần của nhiều doanh nghiệp tư nhân lẫn đại chúng tínhh đến cuối quý 2/2018.



Con số này tăng 60% so với cách đây một năm, khi danh mục đầu tư của hãng là 623 triệu USD. Số liệu cũng tăng 163% so với con số 380 triệu USD trong danh mục đầu tư được hãng công bố cùng kỳ năm 2016. So với đầu năm 2015, giá trị danh mục đầu tư của Amazon tăng gấp 5 lần.