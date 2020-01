Anh bật đèn xanh cho Huawei bất chấp phản đối của Mỹ

Trong lần thử nghiệm lớn nhất về chính sách đối ngoại thời hậu Brexit của mình cho đến nay, Thủ tướng Johnson cho rằng các nhà cung cấp “có rủi ro cao” nên được phép tham gia vào khu vực “không nhạy cảm” của mạng 5G, nhưng sự tham gia này sẽ bị giới hạn ở mức 35%.

Công ty Trung Quốc sẽ không được tham gia vào khu vực cốt lõi, nhạy cảm của mạng di động, nơi dữ liệu được xử lý và bị cấm khỏi tất cả các mạng quan trọng và các địa điểm nhạy cảm như các địa điểm hạt nhân và căn cứ quân sự, chính phủ Anh cho biết.

Quyết định này sẽ làm mất mặt chính quyền Tổng thống Donald Trump, vốn lo ngại Trung Quốc có thể sử dụng Huawei để lấy cắp bí mật và cảnh báo rằng nếu London trao cho phép Huawei tham gia vào mạng 5G thì Washington có thể sẽ ngưng hợp tác tình báo.

“Đây là lựa chọn của Vương quốc Anh vì những lý do cụ thể và quyết định giải quyết những thách thức mà chúng tôi đang đối mặt”, Bộ trưởng truyền thông Nicky Morgan nói sau cuộc họp của Hội đồng an ninh quốc gia do ông Johnson làm chủ tịch.

Huawei không được nhắc tên trong tuyên bố của chính phủ Anh, nhưng các quan chức an ninh mạng của Anh cho biết họ luôn xem công ty này là nhà cung cấp “rủi ro cao”.

Nhà Trắng và Bộ ngoại giao Mỹ không trả lời khi được yêu cầu bình luận. Trong khi đó Huawei tỏ ra rất hài lòng trước quyết định của London.

“Huawei được trấn an bằng sự xác nhận của chính phủ Anh rằng chúng tôi có thể tiếp tục làm việc với khách hàng của mình để tiếp tục triển khai mạng 5G ”, Victor Zhang, Phó chủ tịch Huawei, phát biểu.

“Quyết định dựa trên bằng chứng này sẽ tạo một cơ sở hạ tầng viễn thông tiên tiến hơn, an toàn hơn và hiệu quả hơn, đồng thời cũng phù hợp với tương lai. Nó cho phép nước Anh tiếp cận với công nghệ hàng đầu thế giới và đảm bảo một thị trường cạnh tranh”, ông Zhang nói tiếp.