Anker ra mắt củ sạc PowerPort III Nano siêu nhỏ dùng sạc nhanh trên iPhone 12

Cổng USB-C được tích hợp công nghệ PowerIQ 3.0 đã được nâng cấp và tối ưu hóa để tương thích hoàn toàn với giao thức sạc nhanh của iPhone 12. Chỉ tốn 30 phút sạc, iPhone 12 sẽ lên tới 50% pin. Với ưu điểm trên, củ sạc Anker trở thành lựa chọn tốt nhất cho dòng iPhone mới, giúp người dùng tiết kiệm tối đa thời gian sạc và dễ dàng đem theo bên mình.

Về khả năng tương thích, PowerPort III Nano có thể sử dụng trên các dòng máy iPhone 2020 / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / XS / XS Max / XR / X / 8 Plus / 8 / 7 Plus / 7 / 6 Plus, iPad Pro 10.5, iPad Air 3 10,5 icnh, iPad mini hoặc AirPods, AirPods Pro, Apple Watch.