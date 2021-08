Apple quét iPhone, iPad và Mac để bảo vệ trẻ em

Apple cho biết tính năng mới này sẽ được triển khai vào cuối năm nay cho iPhone, iPad và Mac. Sau khi được cập nhật, ứng dụng Messages mới sẽ cảnh báo trẻ em về việc gửi và nhận ảnh khiêu dâm. Ví dụ: khi nhận được một hình ảnh khiêu dâm, điện thoại sẽ hiển thị thông báo “This could be sensitive to view. Are you sure?”. Nếu đứa trẻ vẫn quyết định mở nó, điện thoại có thể thông báo đến phụ huynh của trẻ.