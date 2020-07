Apple thắng lớn trong báo cáo tài chính quý 3

Gã khổng lồ công nghệ của Mỹ đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2020 với doanh thu đạt 59,7 tỉ USD, tăng 11% so với cùng kỳ, thu nhập quý 3 đạt mức 2,58 USD trên mỗi cổ phiếu, tăng 18% so với năm trước. Trước đó, Phố Wall kỳ vọng mức thu nhập 2,04 USD trên mỗi cổ phiếu trên doanh thu 52,25 tỉ USD cho Apple.

Dẫn lời tuyên bố của CEO Tim Cook: "Trong những thời điểm không chắc chắn, hiệu suất này là một minh chứng cho vai trò quan trọng của sản phẩm đối với cuộc sống của khách hàng và đối với sự đổi mới không ngừng của Apple . Đây là một thời điểm đầy thách thức đối với các cộng đồng của chúng tôi, từ 100 triệu USD cho Bình đẳng chủng tộc và Sáng kiến tư pháp của Apple đến một cam kết mới để trung hòa carbon vào năm 2030, chúng tôi đang sống theo nguyên tắc rằng những gì chúng tôi làm nên sẽ tạo ra những cơ hội cho một thế giới tốt đẹp hơn”.

Số thiết bị được kích hoạt đạt mức cao nhất mọi thời đại trong quý 3, trong tất cả các thị trường và các danh mục sản phẩm chính. Trong đó, doanh thu từ việc bán iPhone đạt 26,4 tỉ USD, tăng 2% so với 25,98 tỉ USD trong quý 3/2019 nhờ việc ra mắt iPhone SE, các hoạt động kích cầu kinh tế… Tổng doanh thu của Mac đạt 7,08 tỉ USD, tăng 22% so với 5,82 tỉ USD một năm trước đó. Doanh số iPad trong báo cáo quý 3/2020 cũng đạt 6,58 tỉ USD, tăng 31% so với 5,02 tỉ USD một năm trước đó. Doanh thu từ việc bán Mac và iPad tăng bất chấp những hạn chế về nguồn cung trên cả hai sản phẩm, CEO Tim Cook nhấn mạnh vào "mức độ tích hợp của chúng khi làm việc và học tập tại nhà".

Phân khúc thiết bị đeo, Home và phụ kiện mang về 6,45 tỉ USD, tăng 17% so với 5,53 tỉ USD một năm trước đó. Trong đó, Apple Watch tiếp tục mở rộng phạm vi tiếp cận với khách hàng mới - hơn 75% khách hàng mua đồng hồ là người dùng mới.

Doanh thu dịch vụ trong quý 3 đạt 13,16 tỉ USD, tăng 15% so với 11,46 tỉ USD một năm trước đó. Kết quả danh mục phản ánh hiệu suất kỷ lục mọi thời đại và tăng trưởng hai chữ số mạnh mẽ cho một số dịch vụ, bao gồm App Store, Apple Music, Video và dịch vụ đám mây. Các dịch vụ mới như Apple TV Plus, Apple Arcade, Apple News Plus và Apple Card cũng đóng góp vào tăng trưởng Dịch vụ tổng thể. "Sự tham gia của khách hàng vào hệ sinh thái của chúng tôi tiếp tục phát triển với tốc độ nhanh", Phó chủ tịch cấp cao và Giám đốc tài chính của Apple Luca Maestri cho biết hôm 30.7.

Apple hiện có hơn 550 triệu đăng ký trả trước trên các nền tảng dịch vụ của mình, tăng 130 triệu so với một năm trước. Công ty vẫn tự tin có thể thực hiện mục tiêu đạt đến con số 600 triệu đăng ký trả trước cuối năm nay.