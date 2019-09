Bộ xử lý A13 Bionic giúp iPhone 11 cải thiện thời lượng pin như thế nào?

Theo Pocket-lint, Apple đã đưa ra một biểu đồ của A13 Bionic , cho thấy nó vượt trội so với Snapdragon 855 trong Galaxy S10+ và Kirin 980 trên Huawei P30 Pro. Tuy nhiên mọi thứ chỉ trên lý thuyết và chỉ được vén màn một khi iPhone 11 chính thức đến tay người dùng.

Ở thời điểm hiện tại, chúng ta hãy tìm hiểu xem vì sao chip A13 Bionic có thể cải thiện thời lượng pin cho iPhone 11 như những gì mà Apple tuyên bố.

Trước khi đi sâu vào vấn đề, có một số điểm cần biết với A13 Bionic chính là việc nó cung cấp sức mạnh tăng 20% và tốc độ cải thiện 6% so với A12 Bionic (chip chứa 6 lõi CPU chính) ra mắt năm ngoái. Apple cho biết, với A13 Bionic, iPhone 11 cải thiện pin 1 giờ so với iPhone Xr, trong khi các con số tương ứng với iPhone 11 Pro và 11 Pro Max khi so sánh với iPhone Xs và Xs Max là 4 giờ và 5 giờ.

Có tổng cộng 18 lõi xử lý tích hợp trên chip A13 Bionic Ảnh: Apple

Người đứng đầu kỹ thuật silicon tại Apple, Sribalan Santhanam, cho biết trong sự kiện của Apple rằng silicon mới dựa trên thế hệ thứ hai của quy trình sản xuất 7nm từ TSMC. Điều đó mang lại hiệu quả năng lượng tốt hơn so với các mẫu iPhone trước đó. Santhanam cũng nói về chipset có khả năng quản lý năng lượng tốt hơn đến các khu vực khác nhau của mỗi lõi.

Chip A13 Bionic cũng cung cấp nhiều bóng bán dẫn hơn so với A12 Bionic, với các mức tương ứng 8,5 tỉ và 6,9 tỉ. Kết quả là, A13 Bionic là chip di động hiệu quả nhất của Apple. Với những gì mà A12 Bionic đã làm trong quá khứ, cải tiến trên A13 Bionic sẽ mang đến cho người dùng một chip xử lý tiết kiệm điện năng hơn nhiều.

A13 Bionic hội tụ nhiều công nghệ khác nhau Ảnh: Apple

Bên cạnh đó, NPU (bộ xử lý nơ-ron thần kinh) trên A13 Bionic cũng cho phép xử lý hình ảnh Deep Fusion của iPhone 11 Pro, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cải thiện khả năng chụp ảnh thiếu sáng, giúp cạnh tranh với Night Sight của Google.

Về cơ bản, điện thoại sẽ chụp 8 bức ảnh ở các mức phơi sáng khác nhau trước khi chụp ảnh, kết hợp một bức ảnh phơi sáng lâu khi người dùng nhấn nút chụp. Deep Fusion sau đó lắp ráp các hình ảnh lại với nhau để tạo ra bức ảnh cuối cùng hoàn thiện hơn.