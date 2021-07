Các sàn tiền số ở Anh vẫn tấp nập dù bị chính quyền răn đe

Những gì xảy ra với Binance đang giúp các đối thủ hưởng lợi. Một số sàn giao dịch còn chứng kiến số lượng người dùng tăng gấp đôi.

Sawyer nói thêm: "Tôi nghĩ họ muốn chuyển sang nơi an toàn. Nếu được cảnh báo rằng ngân hàng hiện giờ không đủ an toàn, bạn sẽ rút tiền và chuyển đến ngân hàng khác an toàn hơn".

Sàn giao dịch Kraken ở Mỹ cũng được lợi từ những khó khăn của Binance. Người phát ngôn của Kraken cho biết: "Tỷ lệ phần trăm người đăng ký từ Anh đã tăng gần gấp đôi trong vài tuần qua khi so với những thị trường khác".