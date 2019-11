Cha đẻ internet cảnh báo về 'mặt trái của kỹ thuật số' đang lan rộng

Trong bối cảnh lo ngại về các mối đe dọa trực tuyến ngày càng tăng, từ can thiệp bầu cử chính trị , đến quấy rối tình dục, xâm phạm quyền riêng tư hoặc truyền bá thông tin sai lệch (tin giả), nhà khoa học máy tính người Anh Tim Berners Lee đã đưa ra một loạt tiêu chuẩn mới.

Theo đó, thông qua sáng kiến Contract for the Web - ông kêu gọi chính phủ, các công ty và người dùng đảm bảo giao thức web là một nền tảng an toàn, miễn phí và mở cho tất cả mọi người.

Dù không bị ràng buộc, nhưng sáng kiến này đã được hàng trăm tổ chức tham gia hỗ trợ, bao gồm cả Google và Facebook. Ông chia sẻ, "sức mạnh của web để thay đổi cuộc sống của mọi người, làm giàu xã hội và giảm bất bình đẳng, đó cũng là cơ hội để tạo ra sự khác biệt cho thời đại của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta không hành động cùng nhau để cùng ngăn chặn các trang web bị lạm dụng, phá hoại và chia rẽ, có thể chúng ta sẽ lãng phí và đánh mất nó trong tương lai không xa”.

Ông chia sẻ với Sky News, "Contact for Web cung cấp cho chúng ta lộ trình xây dựng một trang web tốt hơn, nhưng nó chỉ trở thành hiện thực khi tất cả chúng ta tham gia cuộc đua này”.