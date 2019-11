Chính sách riêng tư mới của Apple nhấn mạnh sự khác biệt với Google và Facebook

Theo các tài liệu công bố, Apple đã đưa ra chi tiết về kỹ thuật phía sau các tính năng bảo mật của họ, đây không chỉ là một chiến thuật tiếp thị với người dùng mà còn là một cách tấn công trực tiếp vào mô hình kinh doanh của các đối thủ lớn như Google và Facebook.

Cũng qua chính sách riêng tư mới, dịch vụ “Sign in with Apple” (đăng nhập bằng tài khoản Apple) trên iOS 13 vốn từng được công bố lần đầu vào tháng 6 vừa qua - được dự báo sẽ trở thành thách thức lớn nhất với các đối thủ. Tính năng này cho phép người dùng đăng nhập nhanh chóng và thuận tiện bằng cách chạm vào nút “Sign in with Apple” thay vì đăng ký và xác nhận bằng email, tương tự các nút đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google hiện nay.

Khác với các hệ thống đăng nhập bằng tài khoản của Facebook và Google vốn đã bị chỉ trích vì cho phép theo dõi giữa các trang web và cho phép các nhà quảng cáo khai thác dữ liệu người dùng để xây dựng hồ sơ chi tiết về thói quen lướt web của họ, tính năng “Sign in with Apple” không phụ thuộc vào dữ liệu mà dịch vụ này thu thập từ người dùng để tạo doanh thu quảng cáo.

Theo Sky News, các công ty như Google và Facebook đã tự cho họ quyền theo dõi dữ liệu của người dùng về những ứng dụng mà người dùng muốn đăng nhập, đổi lại người dùng có thể dùng tài khoản Google hoặc Facebook để xác thực với các dịch vụ, qua đó xác minh rằng họ là người dùng thật chứ không phải là robot (các đoạn mã tự động khai thác thông tin và giả dạng người dùng).

Khác với đối thủ, Apple xác nhận người dùng bằng cách sử dụng thuật toán máy học vốn chỉ chạy trên thiết bị, dữ liệu duy nhất mà thuật toán này chia sẻ với máy chủ Apple là kết quả tính toán để khớp mã của nó, qua đó xác nhận rằng tài khoản này có phải là người thật hay không. Thậm chí, Apple còn tuyên bố dịch vụ của họ phát triển mã thông báo duy nhất cho mọi trang web mà người dùng đăng nhập bằng Apple, do đó không chỉ Apple mà cả các công ty khác cũng không thể thu thập dữ liệu để tạo ra hồ sơ người dùng nhằm mục đích quảng cáo như các đối thủ.