Công nhân nhà máy Samsung ở Hàn Quốc bị dính virus Corona chủng mới

Nhà máy Gumi chịu trách nhiệm sản xuất smartphone chủ yếu dành cho thị trường nội địa của Samsung. Điều này có nghĩa các nhà máy sản xuất chip và màn hình ở các khu vực khác tại Hàn Quốc vẫn sẽ tiếp tục hoạt động.

Dịch Covid-19 do chủng mới của virus Corona đã làm gián đoạn cộng đồng công nghệ trong vài tháng qua, trong đó đáng chú ý là sự rút lui của các công ty như LG, Nvidia, ZTE và Ericsson khỏi MWC 2020. Samsung cũng dự kiến cắt giảm sự hiện diện của mình tại MWC do những lo ngại về an toàn liên quan đến virus. Kết quả là, GSMA đã quyết định hủy bỏ sự kiện này hoàn toàn do “mối quan tâm toàn cầu liên quan đến sự bùng phát của virus Corona”.