Công ty của tỉ phú Jeff Bezos bán đấu giá vé du lịch vũ trụ

New Shepard là con tàu kết hợp giữa tên lửa và cabin cho hành khách. Khi tàu đạt đến độ cao hơn 100 km so với Trái đất, hành khách sẽ được trải nghiệm cảm giác không trọng lực trong vài phút. Cabin này có thể chứa 6 người cùng lúc và có cửa sổ lớn hơn 3 lần so với cửa sổ trên máy bay Boeing 747, giúp hành khách chiêm ngưỡng cảnh quan ngoài Trái đất một cách chân thật nhất có thể. Ariane Cornell - Giám đốc Kinh doanh Phi hành gia của Blue Origin nhấn mạnh: "Khung cảnh sẽ rất ngoạn mục".