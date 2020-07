Công ty khởi nghiệp AI Trung Quốc trở về nước sau lệnh cấm của Mỹ

CloudMinds đã từ bỏ kế hoạch niêm yết ở Mỹ sau khi hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề do căng thẳng gia tăng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Hiện công ty đang xem xét việc trở về niêm yết tại Thượng Hải, theo South China Morning Post.

CloudMinds, công ty do SoftBank hậu thuẫn, được thành lập vào năm 2015 tại Thung lung Silicon bởi Bill Huang, một kỹ sư sinh ra ở Trung Quốc và dành phần lớn thời gian trong sự nghiệp để làm việc tại Mỹ, trong đó nổi bật là khoảng thời gian vài năm ông làm việc tại phòng thí nghiệm nổi tiếng Bell Labs ở New Jersey, nơi đầu tiên phát triển các công nghệ cốt lõi như bán dẫn, laser và mạng điện thoại di động.

“Chúng tôi chắc chắn sẽ không xem xét niêm yết ở Mỹ nữa. Các lệnh trừng phạt đã vô hiệu hóa hoạt động của chúng tôi tại đó. Chúng tôi mất gần 75% lượng đơn đặt hàng và hơn 80% lực lượng lao động tại Mỹ. Sáu tháng trước, chúng tôi có gần 100 nhân viên ở Mỹ, trong khi bây giờ chúng tôi có không đến 10 người”, Giám đốc điều hành CloudMinds Bill Huang nói trong một cuộc phỏng vấn với South China Morning Post hồi tuần trước.

Theo Reuters, vào tháng 7.2019, nhà cung cấp hệ thống dựa trên công nghệ đám mây cho robot đã bị chặn xuất khẩu bất kỳ sản phẩm nào sử dụng công nghệ do Mỹ phát triển sang Trung Quốc. Tháng 5.2020, CloudMinds lại bị cấm mua sản phẩm của Mỹ nếu không có sự chấp thuận của Washington, với lý do lo ngại về việc công nghệ của Mỹ sẽ bị cung cấp cho mục đích quân sự ở Trung Quốc.

CloudMinds là một trong số các công ty công nghệ Trung Quốc, từ “gã khổng lồ” Huawei Technologies đến những công ty khởi nghiệp ít được biết đến, bị cuốn vào cơn lốc trừng phạt của Mỹ. Tuần trước, Christopher Wray, Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), cho biết Bắc Kinh thường xuyên sử dụng hoạt động gián điệp và tấn công mạng để đạt được quyền truy cập vào các công nghệ tiên tiến của Mỹ.

Khi được hỏi về quan điểm liên quan đến cuộc chiến công nghệ Mỹ - Trung, ông Huang nói: “Tình hình đã trở nên tệ hơn suốt ba năm qua. Bây giờ tại Thung lung Silicon, họ từ chối tài năng, tiền bạc và cả thị trường của Trung Quốc. Họ lên kế hoạch trừng phạt Trung Quốc, nhưng thực tế họ đang làm tổn thương đất nước họ”.

Ông Huang từng trở lại Trung Quốc làm việc với China Mobile vào năm 2007. Sau tám năm gắn bó, ông đã rời đi để bắt đầu xây dựng CloudMinds. Trước khi chuyển sang niêm yết ở Thượng Hải, doanh thu của CloudMinds đã tăng 529% mỗi năm lên 121 triệu USD vào năm 2018, theo số liệu trong bản cáo bạch IPO nộp cho Sở Giao dịch chứng khoán New York . Nhưng cũng trong năm đó, khoản lỗ ròng của công ty mở rộng lên tới 156,8 triệu USD, tăng mạnh so với khoản lỗ 47,7 triệu USD trong năm 2017 do chi phí lớn đầu tư vào nghiên cứu và phát triển.