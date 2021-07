Đài Loan đầu tư vào các trường đại học để ngăn chảy máu chất xám ngành chip

Theo Nikkei, nhà chức trách Đài Loan và các công ty sản xuất chip lớn đang đầu tư ít nhất 300 triệu USD để phát triển chương trình sau đại học cho ngành công nghiệp bán dẫn trong thập niên tới, một động thái nhằm bảo vệ nền kinh tế chip trọng tâm của vùng lãnh thổ này khi Mỹ và Trung Quốc đang nỗ lực tìm cách bồi dưỡng thêm tài năng mới.

Hãng sản xuất chip lớn nhất thế giới của Đài Loan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) và các công ty địa phương, bao gồm MediaTek và Powerchip Semiconductor Manufacturing Co, nói với Nikkei rằng họ tán thành chiến dịch xây dựng thêm các trường đào tạo về chip cao cấp, vì nhân lực tài năng là chìa khóa để giữ khả năng cạnh tranh cho ngành công nghiệp chip, lĩnh vực liên quan trực tiếp đến an ninh của Đài Loan.