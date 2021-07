Đào Bitcoin, nhà máy trăm tuổi kiếm tiền nhiều hơn bán điện

Không rõ dự luật cấm khai thác tiền số ở New York sẽ ảnh hưởng ra sao đến kế hoạch của tập đoàn Albany Engineering. Đây có thể là lý do khiến CEO Jim Besha không cam kết hoàn toàn với tiền mã hóa. Dự luật S6486B đã được Thượng viện New York thông qua và đang chờ Quốc hội New York bỏ phiếu. Theo đó, dự luật đề xuất tạm hoãn mọi hoạt động khai thác trong 3 năm nhằm đánh giá tác động của tiền mã hóa đối với môi trường.