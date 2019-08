Điểm danh các mạng xã hội Việt Nam và 'những cái kết'

Những mạng xã hội đã đi vào dĩ vãng… Mạng xã hội là cuộc chơi đòi hỏi sự đầu tư tiền của và sự sáng tạo về nội dung để thu hút người dùng tham gia, nếu không có người dùng và nội dung của họ chia sẻ thì mạng xã hội khó mà tồn tại. Đó là lý do nhiều mạng xã hội ở Việt Nam ra mắt rình rang nhưng rồi dần rơi vào quên lãng và buộc phải ra đi không kèn không trống. Go.vn từng tuyên bố sẽ thay thế Facebook, nhưng mạng xã hội này đã nhanh chóng lụi tàn và dừng hoạt động Ảnh: Internet Sau Zalo, một số mạng xã hội khác manh nha lập ra với mong muốn tạo được khác biệt nhưng đều… chết yểu với hàng tá lý do, từ vi phạm nội dung nhạy cảm cho tới việc không thu hút được người dùng hoặc đơn giản là không hợp thời nữa. Từ sau Trí Tuệ Việt Nam Online (TTVN Online), phải kể tới Go.vn (do Trung ương Đoàn thanh niên lập ra với mục tiêu thay thế Facebook), HaiVL, Tamtay.vn… Sự chết yểu này phổ biến đến mức có một thời cứ có mạng xã hội Việt nào ra đời là người dùng lại dự đoán được cái kết tất yếu của nó. Khởi nguồn của mạng xã hội ở Việt Nam có thể kể đến là TTVN Online ra đời trong bối cảnh Việt Nam mới mở cửa đón làn gió Internet, đây cũng là mạng xã hội góp phần định hình xu hướng mở rộng giao tiếp qua mạng của giới trẻ Việt Nam một thời. Tuy nhiên do hạn chế về tốc độ truy cập, giao diện đơn giản (dưới dạng diễn đàn trao đổi trực tuyến) cũng như các hoạt động mạng nói chung nên sau khi hoạt động được một thời gian thì mạng xã hội này đã khai tử để mở đường cho các mạng xã hội khác.