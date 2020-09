Giám đốc Google AI Jeff Dean: Việt Nam có thể ứng dụng AI vào nhiều lĩnh vực

Trong cuộc gặp gỡ thú vị này, Jeff Dean đã cung cấp thêm nhiều thông tin hấp dẫn cũng như nhận định quý giá của ông về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) nói chung và Google AI nói riêng. Đặc biệt là những ảnh hưởng và thành công mà Google AI đã đạt được tại Việt Nam.

Trí tuệ nhân tạo và Google AI đã tiến một bước dài

Jeff Dean tham gia vào tập đoàn Google cũng như bộ phận Google AI đã nhiều năm, và là người có tầm ảnh hưởng lớn đến các bước tiến mà chúng ta đang sử dụng cũng như hưởng lợi từ đó. Theo Jeff, Google đã tập trung phát triển lĩnh vực này từ rất lâu, nhưng những động thái trước đó cũng chỉ dừng lại ở câu chuyện phân tích dữ liệu . Đúng với tên gọi Big Data, cần phải có một khối lượng dữ liệu cực kỳ lớn để triển khai bước tiếp theo là Machine Learning (máy học), rồi từ đó mới có thể cấy cho các bộ não nhân tạo - AI - để chúng học hỏi và phát triển. Thời điểm này chính là lúc chúng ta gặt hái các thành công bước đầu của sự kết hợp trên.

Google đã có những bước tiến dài về trí tuệ nhân tạo Ảnh chụp màn hình

Việt Nam là một quốc gia có ngành công nghệ thông tin trên đà phát triển, và theo Jeff, chúng ta đang đi đúng hướng trong việc triển khai các dự án lớn ở nhiều lĩnh vực như kinh tế, y học, giáo dục... dựa trên những nghiên cứu và thành tựu từ các quốc gia đang có lĩnh vực AI phát triển mạnh để cùng nhau lập ra những cột mốc đáng nhớ.

Ở thời điểm hiện tại, Google AI xuất hiện thân thiện với người dùng Việt Nam nhất dưới hình bóng của Google Assistant, cô trợ lý kỹ thuật số đáng yêu xuất hiện ở nhiều thiết bị di động khác nhau. Với Google Assistant, chúng ta có thể tương tác trực tiếp với Google AI như "người với người" - bằng giọng nói - và tra cứu những thông tin cơ bản phục vụ cho cuộc sống thường nhật, như dịch thuật, kiểm tra tỷ giá hay tra cứu một vấn đề nào đó. Khối lượng dữ liệu lớn đã giúp Google AI bao quát được gần như toàn bộ các khía cạnh trong cuộc sống của con người...

AI có thể đóng góp lớn vào các lĩnh vực tại Việt Nam

Một trong những lĩnh vực trí tuệ nhân tạo có thể giúp ích nhiều tại Việt Nam là giáo dục và y tế. Thành công của một lĩnh vực không chỉ gói gọn trong những thành tựu, mà còn nằm ở khả năng phát triển và tiến bộ theo thời gian. Đó là những gì AI đang và sẽ ứng dụng tại Việt Nam.

Đối với giáo dục, việc tối ưu giáo án, cá nhân hóa dành cho từng học sinh, sinh viên cũng như kích thích tiềm năng của từng cá thể có giá trị lớn. Nếu theo dõi YouTube, bạn sẽ thấy khả năng gợi ý của nền tảng này là rất tốt, luôn đưa ra những video phù hợp với sở thích của bạn, và đó chỉ mới là bề nổi của tảng băng Google AI. Hãy thử hình dung áp dụng AI với một chút hướng dẫn và định hướng từ các chuyên gia, chúng ta sẽ chạm được đúng năng lực, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện của một cá nhân lên mức tối đa.

Y học cũng là một lĩnh vực đang được hưởng lợi nhiều từ AI nói chung và Google AI nói riêng, không chỉ tại Việt Nam mà còn trên toàn cầu. Việc chẩn đoán bệnh một cách nhanh chóng, tra cứu triệu chứng ngay tức thì và biết chính xác phương pháp chữa trị không chỉ cứu người, mà còn giúp các y bác sĩ giảm bớt áp lực, qua đó giải tỏa tâm lý khi phải đối đầu với những trường hợp hiểm nghèo. Việc các dữ liệu ngày càng lớn, được “nạp” trực tiếp cho hệ thống trí tuệ nhân tạo, các chuyên gia tại Google sẽ có nhiều thông tin hơn để điều phối đến các bên liên quan. Số lượng bệnh nhân ngày một lớn và với việc ứng dụng Google AI vào chữa trị, chúng ta sẽ đảm bảo được toàn bộ bệnh nhân đều được kiểm tra y tế đúng mực, nhanh chóng và chính xác, không ai bị bỏ lại phía sau.

Những vấn đề hiện hữu

Theo Jeff Dean, người tham gia vào phần lớn các dự án của Google, không chỉ riêng AI, kể từ khi đầu quân về đây, thì Machine Learning nói chung và AI nói riêng là một thực thể trung lập. Cũng giống như bản chất của một sự việc không hề có tốt hay xấu mà là do con người tự nhận định. Cách thức suy nghĩ và hoạt động của AI không phải do chúng ta điều khiển, mà là do tính chất của các dữ liệu được nhập vào hệ thống. Điều này cho thấy tầm quan trọng lớn của các chuyên gia, bởi khả năng chiết xuất sự “trung lập” trong thông tin là cực kỳ khó.

AI sẽ là xu hướng phát triển tại Việt Nam trong thời gian tới Ảnh: AFP

Đã có nhiều tranh cãi về xe tự hành, như việc phản biện tính đúng sai của hệ thống khi xử lý một tình huống cố định nào đó. Việc định hình tính cách, cũng như thói quen của AI không hề kém phần quan trọng khi so với quá trình phân tích dữ liệu. Nếu không được kiểm soát cẩn thận, việc AI hành xử như một con người thực thụ, có ý kiến phiến diện về một vấn đề nào đó, là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Vì vậy, khi một chuỗi thông tin hay dữ liệu được đưa vào thư viện của Google AI, sẽ luôn có hàng loạt câu hỏi mang tính chất định hướng được đưa ra: Các thông tin này phù hợp như thế nào với bộ nguyên tắc chung? Ứng dụng các dữ liệu này như thế nào và chúng sẽ giúp con người ra sao? Liệu quá trình đó có đưa con người phát triển theo hướng tích cực hay không?