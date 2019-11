Google khai tử Google Cloud Print

Theo Extreme Tech, Google khuyến nghị những người phụ thuộc vào Google Cloud Print nên xác định một giải pháp thay thế và thực hiện chiến lược di chuyển.

Google Cloud Print cho phép người dùng gửi nội dung in tới máy in cục bộ từ bất kỳ thiết bị nào. Họ có thể in từ iOS, Android hoặc thiết bị Chrome ở mọi nơi mà không cần trình điều khiển máy in tích hợp trong các thiết bị này nếu máy in được kết nối với máy cục bộ chạy Chrome với tài khoản riêng.