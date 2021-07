Hồ nước ở Mỹ ấm lên do đào Bitcoin

Nhà máy được phép dùng 139 triệu gallon nước và thải ra 135 triệu gallon mỗi ngày, ở nhiệt độ 42 độ C vào mùa hè, 30 độ C vào mùa đông. Nhiệt độ nước tăng đã khiến cá trong hồ bị ảnh hưởng, có thể thúc ép tảo độc nở hoa. Từ năm 2017, nhiệt độ nước nhà máy xả ra hằng ngày là 36 độ C vào mùa hè, 21 độ C trong mùa đông.