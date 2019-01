Huawei vẫn còn hy vọng ở Đông Âu, châu Á

Theo South China Morning Post, việc Ba Lan bắt giữ nhân viên Huawei Wang Weijing (Vương Vĩ Tinh) hồi tuần trước là tin tiêu cực mới nhất liên quan đến hãng viễn thông Trung Quốc những ngày gần đây. Huawei sau đó sa thải ngay ông Wang, nói rằng ông này làm công ty “mang tiếng xấu”. Dù vậy, nghi ngại và cáo buộc nhằm vào độ an toàn thiết bị Huawei vẫn chưa nguôi.

Huawei có nhiều lý do để lo khi ngày càng nhiều doanh nghiệp và quốc gia, đặc biệt là ở châu Âu, đã quay lưng hoặc đang xem lại việc dùng hàng của hãng này. Châu Âu là thị trường nước ngoài lớn nhất của Huawei.

Công ty có trụ sở ở Thâm Quyến kiếm được 163,8 tỉ nhân dân tệ, tương đương 24,2 tỉ USD từ thị trường châu Âu, Trung Đông và châu Phi vào năm 2017. Con số trên chiếm khoảng 27% tổng doanh thu hãng, cao hơn tổng doanh thu từ thị trường Mỹ, châu Á - Thái Bình Dương.

Ông Liew tin rằng các nước gần với quỹ đạo của Trung Quốc ở châu Á, nhiều nước ở trung, đông châu Âu và những nước cam kết với chương trình cơ sở hạ tầng, kinh tế “Vành đai, Con đường” của Trung Quốc sẽ miễn cưỡng áp lệnh cấm vào thiết bị Trung Quốc. Các nước này phải cân bằng quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Ngoài ra, thiết bị mạng di động 5G giúp Huawei có lợi thế hơn so với nhiều đối thủ toàn cầu tại các nước có mức GDP tương đối thấp hơn.

“Các nước muốn cắt giảm chi phí khi mua thiết bị 5G bất cứ khi nào có thể. Một cách để làm điều này là chọn thiết bị Trung Quốc rẻ hơn. Mỹ có thể thấy rằng họ thiếu đòn bẩy để thúc đẩy thành công lệnh cấm thiết bị Trung Quốc tại các nước này”, ông Liew nhận định.

Theo nhiều tờ báo Ba Lan, Cơ quan An ninh Nội địa Ba Lan vừa khuyến nghị các bộ trưởng sử dụng thận trọng thiết bị di động của nhà sản xuất Trung Quốc. Với Mỹ, nước này từ lâu coi Huawei là mối đe dọa an ninh quốc gia và đã thông qua luật cấm chính phủ và các nhà thầu sử dụng công nghệ của Huawei từ năm ngoái. Úc và New Zealand, hai trong số 5 nước thuộc liên minh tình báo Five Eyes với Mỹ, đã chặn Huawei khỏi việc xây dựng mạng 5G vì lý do an ninh quốc gia.