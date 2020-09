iPhone 12 có thể đạt doanh số thấp hơn trong năm nay

Báo cáo từ DigiTimes cho thấy doanh số iPhone thế hệ tiếp theo sẽ đạt tổng cộng từ 63 đến 68 triệu chiếc vào nửa cuối năm nay, thấp hơn so với tiền nhiệm của nó. Đây là mức giảm khoảng 5 triệu so với dòng iPhone 11 đạt được trong năm 2019. Một trong những hậu quả của việc sụt giảm chính là vì hoạt động sản xuất bị đình trệ, khi iPhone 12 có thể trì hoãn phát hành tư 4-6 tuần so với thông thường, do đại dịch Covid-19.