iPhone SE 2020 có đáng mua so với iPhone XR và iPhone 11?

iPhone SE 2020 nhỏ gọn, giá chỉ 399 USD quả thực là điều hấp dẫn với những người hâm mộ dòng điện thoại màn hình nhỏ của Apple. "Nhà táo" ngay từ đầu đã định vị dòng SE sẽ là dòng “giá rẻ” duy nhất trong các dòng iPhone của hãng. Ngay lúc này, nó cũng là điện thoại có giá thành hợp lý nhất mà người dùng có thể tiếp cận dễ dàng. Với mức giá này Apple đang có ý định thu hút nhóm người dùng ít tiền.

iPhone SE 2020 giữ nguyên những triết lý thiết kế từ thế hệ cũ nhưng màn hình to hơn một chút, lên 4,7 inch. Tuy nhiên kích thước màn hình này vẫn nhỏ so với tiêu chuẩn hiện tại. Vì lý do đó mà trọng lượng SE 2020 vẫn nhẹ hơn đáng kể so với các dòng iPhone 11 và iPhone XR.