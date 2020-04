Thế hệ iPhone 12 sẽ được Apple trang bị những gì?

Điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hàng tồn kho và doanh số của họ trong tháng 9 tới, trong khi nhà sản xuất lớn nhất của Apple là Foxconn đảm bảo với giới đầu tư rằng họ vẫn tiếp tục bám sát lịch trình ra mắt iPhone mới vào mùa thu năm nay.

Hãy cùng điểm qua những tin đồn quan trọng xung quanh các mẫu iPhone mới trong năm nay qua phân tích của CNET.

Hằng năm, Apple thường thực hiện các thay nhỏ về ngoại hình cho iPhone mới của họ, trừ chu kỳ 3 năm một lần mới có những thay đổi đáng chú ý. Nhưng một báo cáo của Mac Otakara (Nhật Bản) dựa trên nguồn cung giấu tên của Trung Quốc cho biết, iPhone 12 trông giống với iPhone 11. Sự khác biệt duy nhất có thể nằm ở các cạnh máy.

Nhưng các tin đồn mới hơn suy đoán rằng Apple sẽ cải tiến hoàn toàn thiết kế của iPhone mới với các cạnh vuôn vắn tương tự iPad mới. Điều này khớp một phần với tin đồn ở trên và có thể sẽ thúc đẩy doanh số, dẫn đến một “siêu chu kỳ” cho Apple.

Năm ngoái, Apple giới thiệu màu xanh "midnight green" của họ trên iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max. Dù bạn có thích chúng hay không nhưng các biến thể màu mới đã thực sự kích thích người dùng và giúp doanh số tăng hơn mong đợi.

Năm nay, có nhiều khả năng Apple sẽ tiếp tục ra mắt thêm một biến thể màu mới là màu xanh hải quân (dark blue) trên iPhone 12 Pro, dựa theo nguồn tin của XDA Developer. Đây có thể sẽ là xu hướng của năm vì màu xanh biển là lựa chọn màu theo xu hướng của năm 2020 do Pantone và Shutterstock dự báo, hai kênh này đưa ra lựa chọn màu "classic blue" và "phantom blue" cho năm nay.

Một trong những tin đồn được chia sẻ nhiều về các mẫu iPhone sắp ra mắt là Apple có thể giới thiệu tùy chọn kích thước màn hình mới. Một trong số các mẫu iPhone 12 có thể dùng màn hình 5,4 inch (nhỏ hơn 5,8 inch của iPhone 11 Pro) và phiên bản iPhone 2020 Pro Max có thể sở hữu màn hình lớn hơn, lên tới 6,7 inch (so với 6,5 inch của iPhone 11 Pro Max).

Ngoài ra, nhiều nguồn tin suy đoán rằng màn hình iPhone 12 có thể sẽ sở hữu tốc độ làm mới lên tới 120 Hz (hiện iPhone đang dùng tốc độ làm mới 60 Hz tương tự nhiều smartphone khác). Hiện mới chỉ có một số điện thoại như One Plus 7T, One Plus 7 Pro và Huawei P40 Pro có tốc độ làm mới 90 Hz, trong khi một số mẫu điện thoại khác có tốc độ làm mới lên tới 120 Hz như Razer Phone 2, Rog Phone 2…