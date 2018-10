Khám phá hàng loạt thú cưng robot với nhiều khả năng độc đáo

Một trong những thú cưng robot được chú ý trong thời gian gần đây là chó Aibo của hãng Sony. Aibo có thể vẫy đuôi, đi theo chủ nhân và nhìn họ bằng đôi mắt chó con đáng yêu. Nó thích được nựng, đã học được cách đập tay “high five” và có thể biết liệu bạn vừa có một ngày tốt đẹp hay tồi tệ khi về nhà.



“Được sinh ra” cùng học sâu (deep learning), Aibo mẫu First Litter Edition có thể phát hiện và phản ứng trước nhiều biểu hiệu trên khuôn mặt và khẩu lệnh từ chủ sở hữu. Nó thông minh hơn theo thời gian.

Ảnh: Sony Chó Aibo

Mike Fasulo, chủ tịch kiêm giám đốc hoạt động Sony Electronics Bắc Mỹ, cho biết: “Aibo sẽ lấy tính cách của bạn để có hành động ứng xử phù hợp. Nếu bạn có một ngày khó khăn tại văn phòng, nó sẽ biết cách ngoan ngoãn và không làm phiền bạn. Nếu bạn có một ngày tuyệt vời và về nhà vui vẻ, nó sẽ nhảy xung quanh và cố gắng đem đến cho bạn tình yêu thương”.

Để tung được Aibo, Sony phát triển một loạt các máy cảm biến, máy ảnh và thiết bị truyền động. Thiết bị truyền động ultra 1 và truyền động trục 2 giúp cơ thể robot có thể chuyển động tự do theo 22 trục, với hành vi thích ứng có thể được thực hiện bằng nhiều cảm biến sẵn có, có khả năng phát hiện, phân tích âm thanh và hình ảnh.

Ảnh: Youtube Aibo có thể học nhiều trò như chó thật

Thêm vào đó, hai đi-ốt phát sáng hữu cơ được dùng làm mắt của Aibo, cho phép chú chó có nhiều biểu hiện sắc thái đa dạng. Sony cho biết công nghệ tiên tiến này đảm bảo rằng không có hai Aibo nào có cùng tính cách, vì chúng được định hình bằng kinh nghiệm.

Robot học thêm trò mới thông qua ứng dụng My Aibo, vốn có thể được dùng để tùy chỉnh giới tính, màu mắt và giọng robot. Nó cũng có thể được huấn luyện theo cùng cách bạn huấn luyện chó. Aibo nhận diện được đến 100 khuôn mặt, biết sự khác biệt giữa một đứa trẻ và một người lớn, hoặc một vật thể. Khi pin yếu, nó tự về nhà để nạp pin.

“Thú cưng” bán được hàng triệu bản

Ảnh: dhgate Máy nuôi thú ảo Tamagotchi

Từ khi vật nuôi kỹ thuật số đầu tiên xuất hiện cách đây vài thập niên, nó là nguồn đam mê và yêu thích của nhiều người. Đơn cử, hơn 76 triệu Tamagotchi (hay “gà ảo” như cách trẻ em Việt Nam từng gọi), được bán sạch từ lần đầu tiên được tung ra ở Nhật Bản vào tháng 11.1996.

Furby, “thú cưng” xuất hiện năm 1998, được hơn 40 triệu người mua chỉ trong ba năm đầu tiên. Trong khi đó, robot hamster đến ZhuZhu Pets hồi những năm 2008, 2009 thì có doanh số đến 70 triệu trong bốn năm. Cùng với nhiều “giống” thú cưng thông minh mới, một số thú cưng bạn yêu thích ban đầu cũng đang trở lại cửa hàng trong những năm gần đây.

Ảnh: Shutterstock Con người có khả năng hòa hợp với nhiều dạng sống

Vậy nhờ đâu thú cưng ảo hay robot có thể làm mưa làm gió? Gail Melson, nhà tâm lý học kiêm giáo sư danh dự thuộc Đại học Purdue (Mỹ), người nghiên cứu tương tác giữa con người và robot, tin rằng con người chấp nhận thú ảo cơ bản là vì chúng ta là các sinh vật xã hội.

tin liên quan Sony tung chó con robot hỗ trợ AI ở Mỹ “Chúng ta đã tiến hóa để hòa hợp với nhiều dạng sống khác, không chỉ là các dạng sống có hình người. Chúng ta dễ dàng nhìn thấy các đặc điểm của sự sống”, bà Melson nói. “Chúng ta đã tiến hóa để hòa hợp với nhiều dạng sống khác, không chỉ là các dạng sống có hình người. Chúng ta dễ dàng nhìn thấy các đặc điểm của sự sống”, bà Melson nói.

Nhà tâm lý nghiên cứu cách trẻ em tương tác với phiên bản trước đó của chó Aibo và nhận thấy rằng dù hầu hết trẻ em cư xử với chó robot khác với chó thật, trẻ em cũng có sự gắn bó tình cảm với chó robot.

Ví dụ, chúng tin rằng Aibo không nên bị làm hại hoặc không nên bị ném ra, dù vẫn ứng xử với Aibo như nó là vật vô tri vô giác hay đồ chơi. Cách tiếp cận với dạng sống “hybrid” kể trên đặc biệt phổ biến ở trẻ em, những người sống cùng với công nghệ máy tính từ khi chào đời.

Thị trường thú cưng robot sôi động

Ảnh: Youtube Chó Georgie

Aibo không phải thú cưng robot duy nhất trên thị trường. Một chú chó trắng nhỏ tên Georgie đến từ MGA Entertainment có thể phát ra nhiều âm thanh và di chuyển như chó thật. Georgie không có giới tính cụ thể và chỉ phản ứng với 12 lệnh được lập trình sẵn. Dù vậy, nó vẫn giúp người trẻ giải trí.

Chip của WowWee là chú chó thông minh với nhiều cảm biến cung cấp khả năng nhận thức tình huống và khả năng phản ứng với các tương tác dựa trên cử chỉ như vuốt, vỗ tay và đụng chạm. Bản Chip ban đầu giờ đã có nhiều chú chó con tinh nghịch có tên Chippies. Khi không chơi đùa, nó có thể dùng cảm biến để bảo vệ căn phòng khỏi kẻ xâm nhập.

Ảnh: WowWee Ba chú cún con Chippies

Với những người không thích chó cho lắm, mèo robot sẵn sàng bầu bạn. Mèo Joy for All của Hasbro là thú cưng đồng hành, được thiết kế chủ yếu cho người lớn tuổi. Những chú mèo này là “sự thay thế sống động” cho mèo thật, giúp con người cảm thấy sự đồng hành của một thú cưng thật mà không phải chịu trách nhiệm (chẳng hạn như cho mèo ăn) hoặc không bị dị ứng.

Mèo Joy for All có ba màu là bạc, kem và vân sóng, với lông dài và sang trọng, rất hợp để vuốt ve. Nó phản ứng với âm thanh và cảm ứng, có thể kêu “meo”, chớp mắt và cuộn tròn lại để được nựng. Mẫu chó con của Joy for All cũng có mặt trên thị trường.

Ảnh: Hasbro Mèo Joy for All của Hasbro

Andrew Jeas, giám đốc hoạt động kiêm nhà đồng sáng lập Ageless Innovation, công ty được nhiều nhân viên Hasbro cũ thành lập, đơn vị cho ra mắt Joy for All, cho hay: “Mèo robot phản ứng khi được cưng nựng với nhiều biểu hiện khuôn mặt thực sự, trong khi cún con robot thì có công nghệ độc đáo cho phép nó nhìn về hướng người đang trò chuyện với nó. Mỗi vật nuôi đem đến trải nghiệm thực tế, mang tính tương tác nhất cho chủ sở hữu”.

Thị trường robot thú cưng cũng có loài hải cẩu. Paro, hải cẩu robot trắng, là thiết bị kỹ thuật số được sản xuất cho mục đích điều trị. Tiến sĩ Takanori Shibata, cha đẻ Paro, cho rằng hình dáng hải cẩu “rất dễ thương và dễ ôm”. Paro có năm loại cảm biến cho phép nó cảm nhận con người và môi trường. Nó có lông nhân tạo đủ mềm để khuyến khích con người chạm vào, vuốt ve.

Ảnh: The Toronto Star Hải cẩu Paro là bạn trị liệu của người cao tuổi

Ông Shibata từng thiết kế chó và mèo robot, nhưng nhận thấy rằng mọi người khó chiều hơn khi tiếp xúc với con vật họ đã quen thuộc. Với hải cẩu, người dùng “không có kỳ vọng cao” và dễ dàng chấp nhận nó hơn.

Độc đáo hơn, trong dàn robot thú còn có… cá. Tiến sĩ Robert Katzschmann thuộc Phòng thí nghiệm AI và công nghệ máy tính (CSAIL) của Viện công nghệ Massachusetts (MIT) không loại trừ tương lai cho cá robot. Chúng chắc chắn dễ chăm sóc hơn là cá thật.

Ảnh: MIT Cá robot SoFi

CSAIL đã sản xuất cá robot tên SoFi được làm bằng silicon, có thể độc lập bơi với cá thật trong biển, cho phép giới khoa học nghiên cứu kỹ hơn về thủy sinh. SoFi thu thập dữ liệu khi lặn và cung cấp thông tin về cho đội ngũ trên mặt nước. Ông Katzschmann cho rằng triển vọng cá robot làm vật nuôi là ý tưởng “rất thực tế”.

"Nhiều người muốn có niềm vui khi ngắm cá nhưng không muốn đối mặt với việc cho chúng ăn, lau dọn bể và giúp chúng khỏe mạnh. Vì vậy, tôi nghĩ là có nhu cầu cá robot", ông Katzschmann nói.