Không cần Mỹ, Huawei vẫn có những hợp đồng thi công 5G ‘béo bở’

Đã 18 tháng trôi qua từ khi Mỹ cảnh báo các quốc gia đồng minh không nên sử dụng trang thiết bị mạng 5G do Huawei cung cấp vì lý do an ninh. Trong khi Úc và Nhật Bản tỏ ra cảnh giác thì Đức và Anh - hai đồng minh thân cận và uy tín của Mỹ - vẫn quyết định sử dụng thiết bị 5G do nhà sản xuất đến từ Trung Quốc cung cấp, dù Anh đã loại hãng ra khỏi các vấn đề nhạy cảm.