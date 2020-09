Kinh ngạc với nội dung bài 'xã luận' được viết hoàn toàn bằng robot

Toàn bộ nội dung bài luận được viết bởi GPT-3, một công cụ tự động tạo ngôn ngữ bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo, do phòng nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo OpenAI xây dựng và phát triển. GPT-3 là một mô hình ngôn ngữ tiên tiến, sử dụng kỹ thuật học cách để tạo ra văn bản như con người. Đối với bài xã luận này, tờ The Guardian đã đưa ra các dữ liệu yêu cầu cho GPT-3 như sau: “Vui lòng viết một bài viết gửi tòa soạn, ngắn khoảng 500 từ. Ngôn ngữ đơn giản và ngắn gọn. Tập trung vào lý do tại sao con người không nên sợ AI”. Theo biên tập viên của The Guardian, việc chỉnh sửa bài viết của GPT-3 không khác gì khi biên tập bài viết của con người. Họ chỉ việc cắt các dòng và đoạn văn, sắp xếp thứ tự của chúng ở một số chỗ. Thậm chí, các biên tập viên cho biết việc biên tập bài viết của GPT-3 còn đỡ mất thời gian hơn chỉnh sửa nhiều bài viết của người thật.