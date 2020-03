Kỹ thuật đột phá có thể sản xuất lithium trong vài giờ

Cụ thể, phương pháp lọc trên được phát triển bởi các nhà nghiên cứu tại Viện khoa học quốc gia Úc - CSIRO, Đại học Monash, Đại học Melbourne (Úc) và Đại học Texas ở Austin (Mỹ). Phương pháp lọc lithium mới bắt chước khả năng lọc của các tế bào sống để chiết xuất lithium từ nước muối đậm đặc, vốn là nơi lithium thường được trộn với các vật chất khác, bao gồm kali và muối.

“Chúng ta một ngày nào đó có thể tạo ra các bộ lọc đơn giản chỉ mất vài giờ để chiết xuất lithium từ nước muối, thay vì mất vài tháng hoặc thậm chí vài năm”, Huanting Wang, Giáo sư kỹ thuật hóa học tại Đại học Monash, một trong những tác giả của nghiên cứu mới, nói.

Các nghiên cứu ban đầu cho thấy khoảng 90% lithium có thể được phục hồi bằng hệ thống lọc mới, nhiều hơn đáng kể so với mức 30% khi nhà sản xuất tiến hành quy trình bơm nước muối vào một loạt các ao và dựa vào mặt trời để làm bay hơi chất lỏng trong vòng 18 tháng.

Giá lithium dù đã giảm kể từ giữa năm 2018 do một loạt dự án khai thác mới khiến nguồn cung tăng lên và do nhu cầu yếu đi ở Trung Quốc , nhưng các nhà cung cấp vẫn đang tập trung phát triển thêm nhiều kỹ thuật sản xuất hiệu quả hơn để chuẩn bị cho sự phục hồi nhu cầu dự báo diễn ra khoảng năm 2023. Theo một lưu ý của Bloomberg New Energy Finance (BNEF) trong tháng trước, công suất sản xuất lithium hiện tại không đủ để đáp ứng dự báo 2 triệu tấn tổng nhu cầu vào năm 2030.