Mark Zuckerberg xem iMessage của Apple là đối thủ nguy hiểm nhất

Theo Neowin, ông Zuckerberg đưa ra lý do của vấn đề xuất phát từ việc iMessage là ứng dụng nhắn tin được cung cấp mặc định trên iPhone. Đây là thiết bị được sử dụng khá phổ biến tại Mỹ nên Apple có nhiều lợi thế cạnh tranh. Tuy nhiên đối với các quốc gia khác như tại châu Âu, việc Android vượt trội so với iPhone là lý do giúp các ứng dụng nhắn tin của Facebook, bao gồm Messenger và WhatsApp, có nhiều lợi thế.

Nhận xét của Zuckerberg được đưa ra chỉ vài ngày sau khi CEO Apple nêu ra quan điểm của mình liên quan đến các bê bối về quyền riêng tư trong thời gian gần đây. Tại một hội nghị ở Brussels (Bỉ), ông Cook cho rằng khi dữ liệu cá nhân được thu thập để phục vụ các mục đích an ninh hay chính trị, thì những ước mơ hay nỗi sợ hãi, hy vọng hay khát khao cũng theo đó trở thành “món hàng hời”. Việc “vũ khí hóa” được thực hiện qua các bước thu thập, tổng hợp, trao đổi và mang ra chào bán một cách tinh vi.

Mặc dù không trực tiếp nhắc đến Facebook nhưng rõ ràng quan điểm của ông Cook khiến Zuckerberg không thể ngồi im. Zuckerberg cho rằng một trong những lý do chính khiến mọi người thích dịch vụ của Facebook, đặc biệt với WhatsApp, là do quyền riêng tư được nâng cao. WhatsApp hoàn toàn được mã hóa đầu cuối, không lưu trữ tin nhắn và khóa truy cập tin nhắn của người dùng ở Trung Quốc và bất kỳ nơi nào khác. Điều quan trọng hơn, nếu ngay cả Facebook không thể nhìn thấy tin nhắn thì điều đó có nghĩa các tổ chức chính phủ hay kẻ xấu sẽ không thể truy cập vào thông tin này.

Vấn đề là, trong khi Facebook không thể truy cập vào tin nhắn của người dùng thì hãng vẫn có thể thu thập dữ liệu từ mọi nơi khác trong ứng dụng, như thông tin về địa chỉ liên lạc của một người. Đó là tình huống tương tự như trong Facebook Messenger.

Được biết trước đó, người đứng đầu Facebook Messenger, David Marcus, đã làm sáng tỏ mục tiêu của hãng là biến Messenger thành trình nhắn tin được người dùng làm mặc định trên iOS và Android thay cho iMessage và Android Massages.