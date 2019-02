Máy tranh luận AI của IBM nhận thua con người

Theo CNN, Project Debater được IBM giới thiệu là hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) đầu tiên được chế tạo để tranh luận một cách đúng nghĩa với con người. Dù Natarajan thắng, song Project Debater cũng thể hiện nhiều lập luận ngày càng phức tạp mà AI bắt đầu thực hiện được.

Project Debater được phát triển từ năm 2012 với mục tiêu đưa ra các bài phát biểu, câu cú mạch lạc, thuyết phục của riêng nó. Nó cũng đưa ra được lập luận trước đối thủ người thật và tạo lập luận phản bác. Project Debater thậm chí còn hình thành một số lập luận kết thúc riêng.

Để tạo được lập luận và phản bác, Project Debater dùng nhiều bài báo từ cơ sở dữ liệu, cùng lúc cũng cân nhắc sắc thái lập luận của đối thủ. Nó không được kết nối với internet và không thể đưa ra lập luận từ các trang như Wikipedia.

Cuộc tranh luận giữa hệ thống này và ông Natarajan hôm 12.2 được tổ chức bởi hãng phi lợi nhuận Intelligence Squared US, trước các khán giả ở Trung tâm Nghệ thuật Yerba Buena của San Francisco, Mỹ. Chủ đề của cuộc tranh luận là có nên trợ cấp cho trường mầm non hay không, được tiết lộ cho Natarajan lẫn Project Debater đúng 15 phút trước khi họ lên sân khấu. Project Debater lập luận ủng hộ trợ cấp trường mầm non, sử dụng giọng nữ giới.

Ảnh: IBM Cuộc đọ sức giữa người và máy

Cuộc tranh luận diễn ra theo hướng truyền thống. Mỗi bên có 4 phút phát biểu mở đầu, sau đó mỗi bên đưa ra các lập luận bác bỏ cũng dài 4 phút cho bên kia. Cuối cùng, họ có 2 phút tranh luận kết thúc. Khán giả được đề nghị bỏ phiếu cho một trong hai bên từ khi cuộc tranh luận bắt đầu, và bỏ phiếu lần nữa khi nó kết thúc.

Trước cuộc tranh luận, 79% khán giả đồng ý rằng trường mầm non nên được trợ cấp và 13% thì không đồng ý. Song cuối cùng, 62% đồng ý trường mầm non nên được trợ cấp và 30% không đồng ý. Vì phong cách tranh luận này được tính điểm theo kiểu bên nào được tăng nhiều điểm phần trăm nhất, ông Natarajan thắng.

Project Debater cho thấy các hệ thống AI ngày càng linh hoạt trong những năm gần đây. AI như người tiêu dùng thường thấy được tích hợp trong trợ lý kỹ thuật số như loa thông minh chỉ được sử dụng theo nhiều cách hạn hẹp, chẳng hạn như trả lời câu hỏi cụ thể. Tuy nhiên, hệ thống của IBM cho thấy công nghệ cũng có thể được dùng theo cách khác để khám phá các vấn đề không nhất thiết là có một câu trả lời. Điều này có thể giúp con người tìm ra cách mới để làm việc với máy tính, hoặc dùng AI để đưa ra hàng loạt giải pháp cho vô số vấn đề.