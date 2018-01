Theo Neowin, thử nghiệm đã được tiến hành giữa các trình duyệt Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox và Opera. Tương tự bài kiểm tra trước đó vào tháng 4.2017 với đoạn video HTML5 liên tục phát trực tiếp trên các thiết bị giống hệt nhau và cùng thiết lập cấu hình. Trình duyệt Edge đã xếp đầu danh sách với khả năng phát video lâu hơn 19% so với Chrome và 63% so với Firefox.

Cùng với đó, Microsoft cũng đã yêu cầu một trải nghiệm duyệt web nhanh hơn và an toàn hơn Chrome trong video tiếp theo. Với bài benchmark Jetstream 1.1 của Apple và báo cáo trang lừa đảo NSS, trình duyệt Edge đã nhanh hơn 48% và an toàn hơn 18% so với Chrome.