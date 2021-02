Microsoft Office mới có sẵn cho iPad chạy iPadOS 13 trở lên

Theo Neowin, Microsoft Office hợp nhất có sẵn cho các thiết bị iPad chạy iPadOS 13 trở lên. Bởi vì đã được tối ưu hóa cho iPadOS nên nó sẽ cho phép bạn truy cập nhiều tính năng mà phiên bản iOS không có. Điều đáng chú ý là người dùng iPad có thể tiếp tục tải xuống và sử dụng các ứng dụng riêng lẻ cho Word, Excel và PowerPoint, tuy nhiên ứng dụng hợp nhất là lựa chọn tuyệt vời cho những ai thích sử dụng nhiều công cụ của Office. Microsoft cũng đã đưa vào một vài tính năng như tùy chọn chia sẻ nhanh, đề xuất thông minh, truy cập tức thì để tạo PDF...

Quan trọng hơn, ứng dụng cung cấp một môi trường tốt hơn cho những người muốn khai thác iPadOS tốt nhất, bao gồm hỗ trợ nâng cao cho touchpad và Scribble trên iPadOS. Microsoft cho biết ứng dụng mới cũng sẽ hoạt động đồng bộ với Microsoft Lens, một ứng dụng quét tài liệu dựa trên AI.

Ứng dụng Office hợp nhất trở thành một lựa chọn thuận tiện cho những người mới chuyển sang hệ sinh thái MS Office. Nó đã thêm một số tùy chọn truy cập nhanh vào các tính năng thường dùng. Ví dụ: người dùng có thể chuyển đến tab Actions và khám phá các tùy chọn như Pictures to PDF, Scan to PDF, Document to PDF, Scan QR Code, Image to Text…

Ứng dụng cũng mang đến một vài tính năng để thêm chữ ký trên các tài liệu PDF. Tóm lại, nó sẽ giúp người dùng iPad cắt giảm việc sử dụng tài nguyên hệ thống vì một ứng dụng thực hiện công việc của ba ứng dụng, đồng thời giúp quản lý tài liệu tốt hơn khi di chuyển. Người dùng có thể tìm thấy ứng dụng từ App Store của mình.