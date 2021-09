Mỗi giao dịch Bitcoin tạo lượng rác thải bằng hai chiếc iPhone

Theo Independent, tính đến tháng 5.2021, những giao dịch Bitcoin đã tạo ra 30.700 tấn rác điện tử . Alex de Vries - nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu chính sách năng lượng và môi trường (CEEPR) cho biết lượng rác thải từ các giao dịch tiền ảo bằng với lượng rác thiết bị IT mà Hà Lan thải ra mỗi năm. Lượng rác IT này bao gồm những thứ như điện thoại di động, điện thoại bàn, máy tính cá nhân và máy in không còn được sử dụng.