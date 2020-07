Mỹ tiến tới cấm TikTok trên các thiết bị chính phủ

Ủy ban về Vấn đề chính phủ và An ninh nội địa của Thượng viện Mỹ hôm 22.7 nhất trí phê duyệt dự luật Không TikTok trên các thiết bị chính phủ do thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa bang Missouri Josh Hawley đề xuất hồi tháng 3.2020, theo Reuters.

Cụ thể, dự luật nêu trên sẽ cấm nhân viên, sĩ quan, nhà lập pháp và nhà thầu liên bang tải xuống hoặc sử dụng TikTok và tất cả các ứng dụng khác do công ty mẹ ByteDance có trụ sở tại Trung Quốc phát triển trên bất kỳ thiết bị nào do chính phủ Mỹ cung cấp. Khi giới thiệu dự luật này, ông Hawley đã nhấn mạnh việc cấm TikTok là hành động cần thiết để bảo vệ an ninh của Mỹ và dữ liệu của tất cả người Mỹ.