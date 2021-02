NASA đưa những công nghệ nào lên sao Hỏa?

Theo dự kiến, MOXIE được bật ba lần trong 30 ngày đầu tiên sau khi hạ cánh, hai lần đầu tiên để kiểm tra tải trọng. Jeff Sheehy - kỹ sư trưởng của Ban Giám đốc Sứ mệnh Công nghệ Không gian NASA cho biết: “Trong lần chạy thứ ba, chúng tôi sẽ tạo ra oxy trong một số điều kiện vận hành bảo tồn". MOXIE sẽ chạy ít nhất 10 lần xuyên suốt nhiệm vụ, khả năng sản xuất oxy của nó sẽ được kiểm tra vào nhiều thời điểm trong ngày và các mùa trong năm. Mỗi lần hoạt động như vậy kéo dài khoảng 1 giờ, tạo ra 6 - 10 gram oxy.

Để cung cấp năng lượng cho quá trình chuyển đổi, MOXIE cần rất nhiều nhiệt, khoảng 800 độ C. Do đó bên trong MOXIE có nhiều loại vật liệu chịu nhiệt khác nhau như các bộ phận hợp kim niken được in 3D, lớp cách nhiệt aerogel siêu nhẹ. Bên ngoài MOXIE được phủ một lớp vàng mỏng giúp phản xạ tia hồng ngoại, giữ cho nhiệt độ không bức xạ vào các bộ phận khác của tàu Perseverance.