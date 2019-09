Nên mua iPhone 11 dùng eSIM hay 2 SIM vật lý?

Người dùng Việt Nam lâu nay vẫn ưa thích tùy chọn 2 SIM 2 sóng do tính tiện lợi của nó, trong đó thường sẽ dùng 1 SIM chính cho nhu cầu nghe gọi và 1 SIM phụ cho nhu cầu dữ liệu di động/mua bán qua mạng, tuy nhiên chủ yếu các dòng điện thoại của Trung Quốc hoặc bán ra tại thị trường nước này mới hỗ trợ 2 SIM, trừ một vài hãng nhanh nhạy như Samsung hay Oppo.

Apple cũng nắm bắt xu thế này và hãng bắt đầu chuyển qua hỗ trợ 2 SIM từ thế hệ iPhone 2018 để cạnh tranh với các đối thủ lớn từ Trung Quốc, năm nay cũng không ngoại lệ. Theo đó, tất cả ba bản iPhone 11 đều hỗ trợ 2 SIM 2 sóng online, trong đó SIM thứ hai sẽ là eSIM - một dạng SIM điện tử mà hiện tại Việt Nam cả ba nhà mạng lớn gồm MobiFone, Viettel và VinaPhone đều đã hỗ trợ, còn Vietnamobile cũng đang lên kế hoạch cung cấp dịch vụ. Bên cạnh đó, Apple cũng ra mắt phiên bản iPhone có 2 SIM vật lý dành cho các thị trường đặc biệt là Trung Quốc và hai vùng lãnh thổ của nước này là Hồng Kông và Macao.

Nhìn chung, chưa có nhiều phàn nàn về chất lượng mạng và vấn đề sóng của eSIM, nhưng rõ ràng việc sử dụng 2 SIM vật lý vẫn tiện dụng hơn và đó là lý do mà nhiều chuyên gia công nghệ cho rằng động thái trên của Apple thể hiện sự thiên vị rõ ràng cho Trung Quốc, bên cạnh các động thái khác như thẳng tay xóa bỏ 25.000 ứng dụng trên App Store theo “gợi ý” của nhà cầm quyền nước này. Sự tiện lợi của bản 2 SIM vật lý cũng là lý do mà các thương lái ở trong nước thường bán phiên bản xách tay 2 SIM vật lý với giá cao hơn một chút so với phiên bản eSIM quốc tế