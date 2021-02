Nhà sáng lập 24 tuổi dùng quỹ tiền điện tử lừa đảo hàng trăm triệu USD

Kẻ lừa đảo là Stefan He Qin 24 tuổi, quốc tịch Úc. Qin thừa nhận đã lấy trộm tiền từ Virgil Sigma Fund LP chuyển sang VQR Multistrategy Fund LP để trả cho các nhà đầu tư. Cả hai quỹ đều do Stefan He Qin sáng lập, hiện có hơn 100 triệu USD tiền đầu tư