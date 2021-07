Nhiều kỹ sư Facebook âm thầm theo dõi phụ nữ

Cuốn sách An Ugly Truth: Inside Facebook's Battle for Domination (tạm dịch: Sự thật xấu xí: Bên trong cuộc chiến giành quyền thống trị của Facebook) của hai phóng viên New York Times Cecilia Kang, Sheera Frenkel vừa tiết lộ nhiều thông tin gây chấn động về "gã khổng lồ" mạng xã hội . Theo đó, từ tháng 1.2014 - 8.2015, công ty đã sa thải 52 nhân viên vì khai thác dữ liệu người dùng cho mục đích cá nhân.