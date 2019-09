Oppo công bố giá bán smartphone tầm trung A9 2020

Theo Oppo, ở thời điểm hiện tại người dùng cũng đã có thể đặt mua trước mẫu smartphone A9 2020, với những người đặt mua sớm sẽ được tặng kèm thêm pin sạc dự phòng 10.000 mAh của hãng. Sau đó, đến ngày 28.9 sản phẩm sẽ được chuyển đến tay người dùng.

Được biết, Oppo A9 2020 được trang bị màn hình giọt nước có kích thước nhỏ hơn 31,4% so với thế hệ trước. Màn hình kích thước 6,5 inch có tỷ lệ so với thân máy là 89%, sử dụng kính cường lực Corning Gorilla Glass 3+ cứng hơn gấp đôi so với thế hệ thứ ba và có khả năng chống trầy xước tốt hơn.