Thế giới của các thiên hà khổng lồ và bí ẩn

Ước tính vũ trụ khoảng 13,7 triệu năm tuổi, có nghĩa là theo lý thuyết chúng ta có thể nhìn xuyên thời gian - không gian về quá khứ để quan sát những gì đã diễn ra vào thời điểm ánh sáng đầu tiên lóe lên trong màn đêm tưởng chừng vĩnh cửu.

Ví dụ, ánh sáng truyền từ cách đây 10 tỉ năm phải mất ngần ấy thời gian di chuyển xuyên không gian và bắt kịp chúng ta. Theo các lập luận này, khi nhìn về một mục tiêu vào thời điểm đó, chúng ta đang quan sát nó trong trạng thái 10 tỉ năm trước.

Các thiên hà cổ xưa này vẫn đang sản xuất sao với tốc độ gấp 100 lần so với năng lực hiện nay của Dải Ngân hà. Và thiên hà càng lớn bao nhiêu thì siêu hố đen ở trung tâm càng to bấy nhiêu. Báo cáo trước đó cho thấy những hố đen dạng này phổ biến hơn vẫn tưởng vào thời điểm vũ trụ còn non trẻ, khiến giới thiên văn cảm thấy kinh hoàng về tốc độ hình thành của chúng.