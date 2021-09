Thượng nghị sĩ Mỹ yêu cầu trừng phạt công ty IoT của Trung Quốc

Các thượng nghị sĩ Mỹ gọi công ty Internet of Things (Internet Vạn vật) do Tencent hậu thuẫn là mối đe dọa an ninh và kêu gọi trừng phạt nền tảng này.

Tuya trở thành mục tiêu mới nhất của việc tăng cường giám sát ở Mỹ đối với các công ty Trung Quốc niêm yết công khai - Ảnh chụp màn hình Ảnh chụp màn hình Tuya trở thành mục tiêu mới nhất của việc tăng cường giám sát ở Mỹ đối với các công ty Trung Quốc niêm yết công khai