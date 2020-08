TikTok công bố chính sách bảo vệ an toàn cho người dùng

TikTok đang được đánh giá là nền tảng video ngắn phổ biến nhất thế giới với hơn 2 tỉ lượt tải tính đến tháng 4.2020. Những nhà sáng tạo nội dung trên TikTok mang đến những video đa dạng chủ đề, tạo cảm hứng và tham gia các chiến dịch ý nghĩa để xây dựng một cộng đồng lành mạnh, an toàn.

Ông Nguyễn Lâm Thanh, Giám đốc Chính sách TikTok Việt Nam cho biết: “TikTok cam kết xây dựng một môi trường nơi sức sáng tạo được lan tỏa và mọi người đều cảm thấy an toàn. Các biện pháp kiểm soát trong ứng dụng của chúng tôi được thiết kế để giúp TikTok luôn chào đón mọi người một cách thân thiện nhất”.

Dưới đây là một số chính sách bảo vệ người dùng đang được TikTok áp dụng.

Việc xem các video trên TikTok là một hành trình thú vị nhưng cũng có thể khiến bạn quá tập trung dẫn đến việc dành quá nhiều thời gian sử dụng nền tảng. Để hỗ trợ và nhắc nhở bạn về việc quản lý thời gian hợp lý, TikTok giới thiệu một tính năng hiệu quả mang tên Digital Wellbeing.

Hiện tại, người dùng TikTok đã có thể xem các video mới nhất về tính năng quản lý thời gian này tại #tiktoktips với sự hướng dẫn của những gương mặt quen thuộc.

TikTok đang cam kết thúc đẩy xây dựng một môi trường vì sự an toàn của người dùng bằng việc giới thiệu tính năng Gia đình thông minh (Family Pairing). Tính năng này cho phép cha mẹ và người dùng TikTok ở độ tuổi thanh thiếu niên tùy chỉnh cài đặt an toàn dựa trên nhu cầu cá nhân. Với hỗ trợ này, cha mẹ có thể đồng hành cùng con cái trong việc bảo vệ sự an toàn cho các con khi sử dụng TikTok.