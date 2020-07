TikTok giả lan rộng khắp Ấn Độ

Tuy nhiên, thật không may cho người dùng Ấn Độ vì ứng dụng nêu trên không liên quan gì đến bản gốc TikTok thuộc sở hữu của ByteDance. Mặc dù có cùng tên và logo, nhưng TikTok Pro không cung cấp quyền truy cập vào bất kỳ video nào từ nền tảng TikTok và không cho phép người dùng tự sáng tạo nội dung. Thay vào đó, úng dụng giả làm phiền người dùng bằng quảng cáo và các liên kết để tải xuống những ứng dụng khác. Không những thế, TikTok Pro còn yêu cầu quyền truy cập vào thông tin riêng tư của người dùng, bao gồm ảnh, tệp tin, danh bạ, vị trí, tin nhắn và nhiều thứ khác gây lo ngại về khả năng rò rỉ dữ liệu riêng tư, cũng như khiến người dùng vô tình tiếp xúc với phần mềm độc hại và phần mềm gián điệp. Các phương tiện truyền thông địa phương tại Ấn Độ đã khuyên người dùng không nên tải TikTok Pro vì lý do an toàn.