TikTok mở ‘trung tâm minh bạch’ sau lo ngại về quyền riêng tư ở Mỹ

Theo luật năm 2017 của Trung Quốc , các công ty hoạt động ở nước này bắt buộc phải hợp tác với chính phủ về thông tin tình báo. Do đó, một số cơ quan của Mỹ đã cấm nhân viên dùng TikTok vì những lo ngại đến vấn đề an ninh quốc gia. Cụ thể, Hải quân Mỹ hồi tháng 12.2019 đã cấm ứng dụng này trên các thiết bị do chính phủ cung cấp và gọi đó là mối đe dọa an ninh mạng. Tháng trước, Cục An ninh Vận tải Mỹ cũng đã ngừng cho phép nhân viên sử dụng TikTok để tạo các bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội cho cơ quan. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Josh Hawley đã kêu gọi lệnh cấm dùng TikTok đối với tất cả nhân viên liên bang hồi tuần trước, cho thấy mối quan tâm sâu sắc của các nhà lập pháp trước nguy cơ thu thập và chia sẻ dữ liệu của người dùng Mỹ với chính phủ Trung Quốc