Hải quân Mỹ cấm sử dụng TikTok

Theo Reuters ngày 21.12, hải quân Mỹ trong tuần này đã ra thông báo cấm quân nhân sử dụng thiết bị di động do chính phủ cấp để tải và sử dụng ứng dụng tạo và chia sẻ video ngắn TikTok của Trung Quốc vì nói rằng ứng dụng này đặt ra mối đe dọa an ninh mạng

Những người vi phạm và không gỡ cài đặt sẽ bị ngắt quyền sử dụng mạng máy tính nội bộ của hải quân và thủy quân lục chiến.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Uriah Orland nói mệnh lệnh được đưa ra nhằm giải quyết các "mối đe dọa hiện hữu và đang nổi lên". Trong khi đó, một người phát ngôn hải quân cho biết quân nhân hải quân và thủy quân lục chiến sử dụng thiết bị di động thông minh do chính phủ cấp trước nay vẫn được sử dụng các ứng dụng mạng xã hội phổ biến nhưng việc này ngày càng bị siết chặt, nhiều ứng dụng bị cấm vì lý do an ninh.