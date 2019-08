Tổng thống Donald Trump vẫn muốn 'cấm cửa' Huawei

Trước đó, các phương tiện truyền thông đều đưa tin rằng Bộ Thương mại Mỹ dự kiến sẽ gia hạn bổ sung cho Huawei thêm một khoảng thời gian nữa để nhập khẩu các nguyên vật liệu và giao dịch với các công ty Mỹ nhằm phục vụ các khách hàng hiện tại.

Theo nguồn tin của Reuters, giấy phép tạm thời này sẽ gia hạn cho Huawei thêm 90 ngày. Tuy nhiên, trước khi lên chuyên cơ Air Force One tại một sân bay ở New Jersey vào hôm 18.8, ông Trump một lần nữa khẳng định mình không muốn Mỹ giao dịch với Huawei vì lý do an ninh quốc gia.