Trung Quốc muốn kiểm soát công ty đối tác của Apple và Samsung

Theo Sky News, một nhà đầu tư Trung Quốc do chính phủ nước này sở hữu đang cố gắng giành quyền kiểm soát Imagination Technologies Group, hãng thiết kế chip nổi tiếng của Anh và làm dấy lên lo ngại rằng các tài sản sở hữu trí tuệ độc quyền của họ có thể sẽ biến mất khỏi Anh.

Trước đó, các nguồn tin độc quyền đã tiết lộ rằng, theo thỏa thuận tiếp quản một hợp đồng trị giá 550 triệu bảng vào năm 2017, Imagination đã lên lịch một cuộc họp hội đồng quản trị khẩn cấp vào tuần tới để thảo luận về việc bổ nhiệm 4 đại diện của nhà đầu tư China Reform Holdings làm giám đốc trong ban điều hành.

Các nghị sĩ cao cấp của quốc hội Anh đã được cảnh báo về động thái nhạy cảm này và đã thúc giục Thủ tướng Anh can thiệp với lý do rủi ro an ninh quốc gia. Ngoài ra, cơ quan tình báo chính phủ (GCHQ) và trung tâm an ninh mạng quốc gia Anh cũng đã được cảnh báo về những diễn biến bất thường tại Imagination trong thời gian gần đây.

Imagination là hãng tạo ra các chip xử lý đồ họa (GPU) cho các khách hàng lớn trên thế giới , bao gồm Apple và Samsung và là một trong những công ty công nghệ quan trọng nhất của Anh hiện nay. Các thiết kế chip của Imagination hiện sử dụng trong 30% điện thoại di động của thế giới và 40% GPU trên xe hơi, các khách hàng trong ngành công nghiệp xe hơi của họ bao gồm Audi, Hyundai và Toyota. Hiện các chip của Imagination có mặt trên tổng cộng khoảng 11 tỉ thiết bị khác nhau trên toàn thế giới.